PTT şubesinde soygun

Etlik İncirli'deki PTT şubesi, silahlı 3 kişi tarafından soyuldu.





Alınan bilgiye göre, Güllük Sokak'taki PTT şubesine gelen kar maskeli 3 soyguncu, görevlileri etkisiz hale getirerek, kasadaki paraları ve şubede işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşların paralarını aldı.



Soyulan vatandaşlardan Ersin Akkoyun'un amcası Turhan Akkoyun, yeğenine havale ile göndermesi için verdikleri 1000 TL'nin soyguncular tarafından alındığını belirterek, şubede güvenlik görevlisi olmamasından yakındı.



Şubeden ve vatandaşlardan yaklaşık 4 bin 500 TL gasp ettikleri ve plakasız bir otomobille olay yerinden kaçtıkları belirlenen soyguncuların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



