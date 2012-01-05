-PTT şubesinde silahlı soygun BURSA (A.A) - 05.01.2012 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, PTT şubesine gelen kar maskeli soyguncu, silahla tehdit ettiği görevliden bir miktar para alarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, Dereboyu Caddesi'nde bulunan PTT şubesine gelen kar maskeli bir kişi, silahını doğrulttuğu görevliden bir miktar para aldıktan sonra, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine şubeye gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik görevlisi bulunmadığı belirtilen şubede, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. PTT görevlileri ve görgü tanıklarının verdiği eşgake uyan ve mobese kameraları tarafından tespit edilen bazı kişiler, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.