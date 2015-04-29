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Yaşam

PTT şubesinde silahlı saldırıda rehine krizi

Başına silah dayayarak şubeye kimsenin girmesine izin vermeyen Rahmi N., daha sonra ikna çalışmaları ile polise teslim oldu

29 Nisan 2015 15:26

Ankara Mamak Abidin Paşa PTT şubesine gelen Rahmi N., PTT Müdüresi ile çalışanlarını rehin aldı. Müdüreyi sallama ile yaralayan Rahmi N, şubedeki diğer kişileri serbest bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Hareket Ekipleri sevk edildi. Başına silah dayayarak şubeye kimsenin girmesine izin vermeyen Rahmi N., daha sonra ikna çalışmaları ile polise teslim oldu.

Elinden yaralan Müdüre Emine K. tedavisi yapılmak üzere Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri şubede inceleme yaptı. İncelemeler sürerken Rahmi N., emniyete götürüldü. Rahmi N.'nin sürekli tayin olduğu ve en son bu şubede çalıştığı öne sürüldü.

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