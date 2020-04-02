PTT, 'yoğunluk yaşanan' şubelerini kapatma kararı aldı

PTT'nin şubelerini yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapatma kararı aldığı bildirildi. Sosyal yardım ödemelerinin evlerde yapılacağı kaydedildi.

PTT'den yapılan açıklamada Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşandığı ve Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve müşterilerin tehlikeye düşmemesi amacıyla bu kararın alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. By süreçte sosyal yardım ödemelerimiz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ilke iş birliği içerisinde kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır" denildi.

Ayrıca, kapatılmayan iş yerlerinde ise gün içindeki yoğunluğun artışına göre hizmetin durdurulabileceği bilgisi verildi.

Uzun kuyruklar oluşmuştu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluşmuştu.

İstanbul Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar, ''sosyal mesafe'' kuralına yine uymamış, polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları uyarmıştı.