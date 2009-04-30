'PTT sessiz sedasız özelleştiriliyor'

CHP’li Öztürk, Posta Kanununda değişiklik yapan kanun tasarısının, devletin eliyle emeğin sömürülmesi için getirildiğini iddia etti.



TBMM Genel Kurulunda, Posta Kanununda değişiklik yapan kanun tasarısının görüşmelerinde söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, tasarının, ''Posta dağıtım ve ayırımının üçüncü şahıslara ihale ile verilmesini'' öngören maddesinde posta dağıtımı ve ayırımında bir sınırlama belirtilmediğini söyledi.



Tasarıdaki bu maddenin ''personel sayısının azlığı ya da kalitenin artırılması'' gibi gerekçelerine katılmadığını ifade eden Öztürk, ''Taşeron işçiler köle gibi çalıştırılıyor. Bu tasarı da devlet eliyle emeğin sömürülmesi için getirilmiştir'' dedi.



Tebligatların özel şahısla götürülemeyeceğini de belirten Öztürk, bu nedenle tasarının, haberleşme özgürlüğü ve gizliliğini ihlal ettiğini öne sürdü. Tasarının iş yasasına da aykırı olduğunu anlatan Öztürk, taşerona esas işin değil, yardımcı işlerin verilebileceğini söyledi.



‘Sessiz sedasız özelleştiriliyor’



MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da PTT hizmetlerinin hiçbir sosyal tarafa danışılmadan özelleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.



PTT'nin ''sessiz sedasız'' özelleştirildiğini öne süren Büyükataman, ''Çözüm için personel açığı ve çalışanların sorunları giderilmelidir. Türkiye'de 12 bin PTT dağıtıcısı var. Ağır iklim koşullarında, 30-40 kilogram yükle gece gündüz hizmet vermeye çalışıyorlar. Bu arada çeşitli meslek hastalıklarına da yakalanıyorlar'' diye konuştu.



Taşeron firmaların istihdam politikalarının ''en az ücretle en çok iş'' olduğunu belirten Büyükataman, bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.



AKP Çanakkale Milletvekili Müjdat Kuşku ise tasarıyla PTT'de personel ihtiyacının giderilebileceğini belirterek, çalışanların özlük haklarının düzeltilmesi ve korunması gerektiğini ifade etti.



Bakan eleştirileri yanıtladı



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da soru ve eleştirileri yanıtlarken, posta çeklerinden makul ücretler alınacağını, her hizmetin karşılığının olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, 1-500 liralık işlemlerden 1 lira, 500-750 liralık işlemlerden 2 lira, 10 bin üzerindeki işlemlerden ise 6 lira alınacağını bildirerek, bunların banka ücretlerinin çok altında olduğunu kaydetti.



Bakan Yıldırım, PTT'nin, gelişen teknoloji dolayısıyla gelişmelerin gerisinde kalmaması için yeniden yapılandırılması çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. (A.A)

