PTT puluna eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik’in resminin bastırılması tepki çekti; "Yazıklar olsun, bu yanlış acilen düzeltilmeli"

Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci için özel olarak bastırılan PTT pulunda Bosnalı Müslümanların katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı inkar eden eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik’in resminin bastırılması tepki çekti. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “PTT derhal bu yanlıştan dönmeli ve Bosna halkından özür dilenmelidir!” derken CHP'li Cihangir İslam ise, "Bu yanlış acilen düzeltilmeli. Günahtır" diye tepki gösterdi.

PTT'nin 17 Haziran 2021 tarihli üzerinde Bosna Hersek’e bağlı eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in resmi olan puluna tepkiler geldi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Yazıklar olsun! İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasında yaşanmış en büyük katliam olan, yaklaşık 8 bin Bosnalı Müslüman'ın katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nı inkar eden ırkçı Dodik için bu ülkenin posta teşkilatının özel pul bastırmış olması kabul edilemez! PTT derhal bu yanlıştan dönmeli ve Bosna halkından özür dilenmelidir!” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Günahtır"

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise, “Boşnakların sorunu yüzyıllardır bir arada yaşadığı Sırplarla değil, ‘katillerle ve yandaşlarıyla.’ Srebrenitsa Soykırımı için, ‘uydurma’ diyen Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için bizim PTT pul bastırmış. Bu yanlış acilen düzeltilmeli. Günahtır” diye tepki gösterdi.

“Derhal özür dilemeli”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Srebrenitsa Katliamı’nı inkar eden Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in resmini hatıra puluna bastırmak gafletine düşen PTT yetkililerini derhal Bosnalı kardeşlerimizden özür dilemeye ve bu yanlışı gidermeye davet ediyorum” mesajını paylaşarak tepkisini ifade etti.

Boşnak vatandaşlar ise sosyal medyada, “Boşnaklar olarak PTT’yi kınıyoruz. PTT, binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı için, ‘Uydurma’ diyen Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için pul bastırmış. Bu yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz” tepkisinde bulundu.

Güneydoğu Avrupa Zirvesi için bastırılmış

Resmi pulun Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için özel olarak bastırıldığı öğrenildi. GDAÜ dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ortak deklerasyon kabul edildi. Dönem başkanlığının resmi olarak 1 Temmuz 2021’de Yunanistan’a devredileceği açıklandı.