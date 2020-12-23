PTT, ortalama 10 TL'lik edebiyat dergilerini 2021'de en az 9 TL'ye taşıyacak

PTT'nin ortalama 10 TL'den satılan edebiyat dergilerinden, 2021'de minimum 9 TL kargo ücreti alacağını açıklamasının ardından Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tepki gösterdi.

DERGİBİR "Bir dergi son sayısını çıkarıyor, bir dergi daha kapanıyor" diyerek, şu açıklamayı yaptı:

"PTT, bir dergiyi 2021'de minimum 9 liradan taşıyacağını iletti. Bu konuda ısrarcı. Bir dergi ortalama 10 lira. Matbaa, kağıt, editör, tasarımcı, kira, elektrik, telif, doğalgaz, su, çay için kalan 1 lira."

Birlik ayrıca "Gençlerin çıkardığı onlarca dergi sessiz sedasız yayınlarına ara verdiler. Bir çok dergi ciddi sıkıntı içinde..." ifadeleriyle de edebiyat dergilerinin günden güne artan masraflar nedeniyle kapandığına dikkati çekti.

"Kapandık demeye dilleri varmıyor"

DERGİBİR'in tepkisine edebiyat dünyasından da destek geldi. Yazar Erol Erdoğan "Dergiler önemlidir; ocaktır, fideliktir, fidanlıktır. Dergilere omuz vermek gençlik, edebiyat, düşünce, kültür, eğitim ve sanata omuz vermektir. Dergilere kargo indirimi kayıp değil yatırımdır" ifadeleriyle, PTT’nin edebiyat dergilerine uyguladığı ücret politikasında indirim yapması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Özel "Kültüre, sanata, edebiyata kim sahip çıkacak? Şu feryadı duyun" sözleriyle tepki gösterirken, yayıncı Murat Ayar "Gençlerin çıkardığı onlarca dergi sessiz sedasız yayınlarına ara verdiler. Kapandık demeye dilleri varmıyor. Tek sorun kargo da değil" dedi.

Kargo neden şart?

Türkiye’de düşük tirajları, sınırlı imkanlarıyla kültür, sanat ve düşünce dünyasının canlılığını, bağımsızlığını ve çeşitliliğini koruyan yüzlerce edebiyat dergisi yayımlanıyor. Çoğu arkasında bir kurum desteği ya da yatırımcı olmadan, yazarların kişisel çabalarıyla aylık ya da üç ayda bir yayımlanan bu dergiler, maddi yetersizlikler nedeniyle yüksek ücretler talep eden ve tekelleşmiş durumda olan dağıtım şirketleriyle çalışamıyor.

Bulundukları şehirlerde bağımsız yayınevleri üzerinden satış yapmaya çalışan dergiler, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki abonelerine ulaşmak için PTT'yi ya da diğer kargo şirketlerini kullanmak zorunda.