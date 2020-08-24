PTT'nin 300 milyon liralık fotokopi ihalesi tepkiler nedeniyle iki yıl sonra iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı PTT’de 2018 yılında yapılan 5 yıllık ve yaklaşık 300 milyon TL’lik fotokopi ihalesi, tepkilerin ardından iki sene sonra iptal edildi. Şirkete 150 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldığı iddia edildi. PTT ile iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. arasında, 6 Haziran 2018’de Belge Tasnif, Tarama, Niteleme, Fiziksel Arşiv Düzenleme ve Evrak Depolama Çerçeve Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre, şirket personelinin yapabileceği bir iş olan “fotokopi çekme” işlemi iştirake verildi. 300 milyon evrak için yapılan anlaşmada her bir evrak için yaklaşık 1 TL bedel belirlendi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. de hiçbir işlem yapmadan bu işi başka bir taşeron firmaya verdi. Bu anlaşmanın yapılmasının ardından yaklaşık iki sene sonra TBMM KİT Komisyonu Üyesi, CHP’li Deniz Yavuzyılmaz konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yavuzyılmaz, 4 Nisan’da hazırladığı önergesinde 300 milyon TL’lik işlemin kurum personeline 10 milyon TL bedelle yaptırılabilecekken neden yükleniciye 30 katına verildiğini sordu.



Yavuzyılmaz, bu konuda önerge vermeyi sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sözleşmenin iptal edildiğini bildirdi. Yavuzyılmaz’ın önergesinden günler sonra, 29 Nisan’da sözleşmenin iptal edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şirketin 31 Aralık 2019’a kadar doğan haklarının ödeneceğini bildirdi.



CHP’li Yavuzyılmaz, karşı çıktığı anlaşmanın iptal edilmesini BirGün’e değerlendirdi. Kamu kurumlarının kendi yapacağı işleri sürekli başka firmalara devrettiğini ve devletin bu yolla “soyulduğunu” anlatan Yavuzyılmaz, “Bu soygun, PTT’nin kasasının nasıl boşaltıldığını gösteren çarpıcı bir örnektir. PTT’de neredeyse şaibeli olmayan tek bir uygulama bile yoktur. Bu konuda verdiğim yazılı soru önergeleri ve soygunun resmi belgelerini kamuoyuyla paylaştığım basın açıklamalarının ardından sözleşme tasfiye edilmiştir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için bu soygunu CHP olarak nasıl durdurduysak AKP’nin devletin kasasından yandaş firmalara bağladığı tüm hortumları bu şekilde kesmeye devam edeceğiz” dedi.