PTT, Koronavirüs sürecinde görev yapan personeline 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında görev yapan çalışanlarına 2 bin lira nakit destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himaye ve destekleriyle fedakârca çalışan PTT personelimize net 2 bin TL katkı ödemesi yapacağız. Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadesini kullandı.