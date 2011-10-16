-PTT, kargoları yüzde 10 indirimle taşıyacak ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - PTT Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 18-22 Ekim tarihleri arasında PTT Kargo ile ulaştırılacak gönderiler yüzde 10 indirimli olacak. PTT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Ekim 1840 tarihinden bugüne kadar vatandaşa hizmet etmekle görevli Posta ve Telgraf Teşkilatı, bu yıl 171. yaşını kutluyor. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''PTT Kargo, koşulsuz müşteri memnuniyeti ile 'size özel ayrıcalıklar' sunmaktadır. Telefon ya da internet üzerinden (www.ptt.gov.tr) sipariş verme, toplu kargo, kurumsal müşteriler ve önemli günlerde özel indirimler, ücretsiz ambalaj, kredi kartı ile ödeme, ücretsiz teslim bilgileri ve PTT'nin 171. kuruluş yıl dönümüne özel, yüzde 10 indirim imkanını PTT Kargo sizlere sunmaktadır. PTT'nin 171. kuruluş yıl dönümü tarihi olan 23 Ekim 2011 tarihinden önceki 5 gün içerisinde yani, 18-22 Ekim 2011 tarihleri arasında postaya verilen, kurye, şehiriçi ekspres kurye, kargo ve VIP kargo ile kayıtlı küçük paket gönderilerine yüzde 10 indirim uygulanacaktır. Bununla beraber vatandaşlarımızca; gönderici ve alıcı adreslerinin tam, doğru ve okunaklı yazılması, posta kodu yazımının unutulmaması, tebrik kartı zarflarının ağızlarının kapatılmaması, özellikle çok miktarda tebrik gönderen kişi ve kuruluşların gişe önlerinde beklememeleri için gönderilerin ücret alma makinesi bulunan gişelere verilmesi, gişelerimizde satılan pul baskılı tebrik zarfları ile resimli kartların tercih edilmesi, hediyelik eşya ve paketlerin gönderilmesinde PTT kargo ve kurye hizmetlerinin tercih edilmesi, posta ile gönderilecek hediyelik eşyaların taşıma sırasında hasar görmemesi bakımından ambalajlarının sağlam olarak yapılması, bu amaçla posta gişelerinde bulunan ücretsiz kutu ve kargo yollama poşetlerinden faydalanılması, hizmetlerimizin daha sağlıklı şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır.''