T24 LogoT24 Logo
Gündem

PTT gişe memuru, zimmetine 4 milyon geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

18 Mart 2021 13:38

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki PTT şubesinde, yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan gişe memuru tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Savcılığı, Çınarcık ilçesindeki PTT şubesinde görevli memur E.G.'nin zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmada, gişede görevli E.G.'nin, maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerin hesapları üzerinden kredi çekip, yaklaşık 4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

E.G., Yalova Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla, 15 Mart Pazartesi günü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

 

ptt çınarcıkzimmete para geçirmek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24