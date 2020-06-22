PTT çalışanlarından, teslimat sırasında uğradığı saldırıda ısırılarak kulağı koparılan postacı için destek eylemi

Karaman'da PTT çalışanları, kulağı koparılan postacıya destek eylemi düzenledi. Postacı Onur Kızıl'ın uğradığı saldırıyı protesto eden grup, konunun yasal takipçisi olacaklarını duyurdu.

Karaman’da PTT çalışanları, teslimat sırasında saldırıya uğradığı kişi tarafından kulağı ısırılarak koparılan postacı Onur Kızıl için bir araya geldi ve olaya tepki gösterdi. Memur-Sen’e bağlı Birlik-Haber-Sen Karaman İl Temsilciliği üyesi PTT çalışanları, saldırganları alkışla protesto etti.

"Olayın yasal takipçisi olacağız"

Birlik-Haber-Sen Karaman İl Temsilcisi Mustafa Şentürkoğlu, saldırıya uğrayan Kızıl’ın görevini kurallara uygun yapmak isterken darbedildiğini, konunun takipçisi olacaklarını söyledi ve şöyle konuştu:

“Vatandaşa hizmet etmenin, görevini dürüstçe ve layıkıyla yerine getirmenin karşılığı bu mu olmalı? İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde yaz, kış demeden kapı kapı dolaşarak, hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberleri ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Postacı, bazen hasret yüklü mektupları bize ulaştıran bir müjdeci, bazen hüzün dolu haberleri paylaştığımız bir dert ortağı olur bizim için. Taşıdığı zarfın içinde ne olduğunu bilmeden sevince ya da kedere ortak olan postacılarımız hak ettiği vefayı vatandaşlarımızdan göremezken aksine hizmet ettiği vatandaşların tehdit, küfür ve kötü muamelelerine maruz kalmaktadır.

Bu tutum böyle devam ettikçe bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır ama biz Birlik Haber Sen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık bir ‘dur’ demek istiyoruz. Yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız. Biz Birlik Haber Sen olarak, meslektaşlarım ve hizmet etmekten şeref duyduğumuz kıymetli vatandaşlarımız adına bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz.”

Ne olmuştu?

Postacı Onur Kızıl, teslimat yapacağı bölgedeki bir çocuğun sokakta gezdirdiği köpeğin saldırısına uğramış ve köpeği gezdiren çocuğa tepki göstermişti. Çocuğun ağabeyi S.Ç, Kızıl ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl’ın kulağını ısırarak koparmıştı.

S.Ç ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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