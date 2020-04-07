PTT çalışanı ve Haber-Sen Şube Başkanı: Milyonlarca maskenin dağıtımı 14 bin dağıtıcıyla neredeyse imkânsız; dağıtma şekli de bulaşmayı artıracak

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, salgın günlerinde PTT işçilerinin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi almak amacıyla KESK’e bağlı Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaftancıoğlu, “PTT’nin 14 bin kargo dağıtım görevlisiyle diğer kargo işlemleri de devam ederken 25 milyon haneye kaç günde nasıl maske dağıtacağı planlanmış mıdır?” diye sordu. PTT çalışanı ve sendika temsilcisi Güngördü ise, “Milyonlarca maskenin 14 bin dağıtıcı ile dağıtılması neredeyse imkânsız. Dağıtılamadığı sürece mobbing uygulanacak” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, salgın günlerinde toplumun güvencesiz kesimlerinden ve meslek gruplarından temsilcilerle gerçekleştirdiği “Haklarımız Var” başlıklı toplantılara devam ediyor. CHP’li Kaftancıoğlu dün de PTT çalışanlarının sorunlarını konuşmak üzere Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede kargo hizmeti bölümünde çalışanlar başta olmak üzere PTT personelinin salgın günlerinde yaşadığı sorunlar ve talepleri konuşuldu.

“Plansız, programsız hayata geçirilen bir uygulama”

Her eve maske dağıtımının PTT tarafından gerçekleştirilmesi yönündeki kararın kargo çalışanları ve toplum sağlığı açısından riskli olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, “Bulaşmayı engellemek için maske dağıtıyoruz ancak maskenin dağıtım şekli bulaşmayı arttıracak. Bu, yapılan çoğu iş gibi düşünülmeden, plansız, programsız hayata geçirilen bir uygulama olmasından kaynaklı. Maske zorunluluğu getirildiğinde aslında böyle bir durum düşünülmemişti. Toplumda böyle bir beklenti olunca o anda akla gelen en kolay şeyi yaparak ‘PTT personelleri ile dağıtacağız’ diyerek, önceden planlanıp programlanmadan o anda hayata geçirilen bir uygulama ortaya atıldı. Zaten risk altında olan PTT çalışanlarının riskini daha da arttıracak uygulamalar sizlere ilave iş olarak eklendi. PTT’nin kargo dağıtım görevlisi sayısı 13-14 bin. 14 bin PTT kargo dağıtım görevlisinin diğer kargo işlemleri de devam ederken 25 milyon haneye kaç günde nasıl maske dağıtacağı planlanmış mıdır?” diye konuştu.

“Acil olmayan internet alışverişlerimizi erteleyelim”

Kaftancıoğlu, vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak “Acil ihtiyacımız olmayan internet alışverişlerimizi kargo ve depo işçilerimizin iş yükünü ve çalışma şartlarını düşünerek erteleyelim. Aksi halde farkında olmadan işçilerimizin ve dolayısıyla toplumun sağlığını riske atmaya devam ediyor olabiliriz” dedi. Her gün onlarca insanla yüz yüze iletişim kurmak zorunda olan kargo dağıtım görevlilerinin hastalık riskiyle karşı karşıya olmasının toplum sağlığı açısından da tehlikeli olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, “Bu süreçte zorunlu olmayan kargo taşımacılığının durdurulması, bu çalışma sıkışıklığınızdaki durumunuzu bir nebzede olsa rahatlatır’’ dedi.

Sorunları dile getiren PTT personeline sürgün tehdidi

PTT’de yaşanan sorunlara tepki gösteren, taleplerini dile getiren çalışanların sürgüne gönderilmeye başlandığını açıklayan Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü is, “PTT şubelerinin kapatılması; eldiven, maske, dezenfekte malzemeleri gibi taleplerimiz için basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasından sonra maalesef PTT üzerinden birçok ilde sendika üyelerimize karşı bir sürgün furyası başladı. Ayrıca son yaptığımız görüşmelerde ‘Siz neye dayanarak bu sürgünleri yapıyorsunuz’ diye sorduk. Yazılı olmasa da sözlü olarak açık açık ‘etki-tepki meselesi’ dediler’’ diye konuştu.

Güvencesiz çalışma koşullarının Koronavirüs ile birlikte arttığını söyleyen Güngördü, “Dört farklı statüde aynı işi yapan bir kurum PTT. Korona virüs pandemisi ile birlikte güvencesiz çalışma koşullarımız daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yayınlanan haklardan taşeron firma elemanları yararlanamadı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı genelgesine sadece firma personelleri dahil edildi. Bu haksızlığın giderilmesi gerekiyor” dedi.

Mesai ücretleriyle ilgili açıklama yok

PTT çalışanlarının fazla mesai yaptığını ve bunun karşılığını almadığını da kaydeden Güngördü, “Bizim arkadaşlarımız cuma, cumartesi, pazar günlerinde posta dağıtım merkezlerinde gece yarısına kadar çalışmak zorunda kaldılar. Zaten cumartesi mesaileri süreç içerisinde dönüşümlü çalışma adı altında kaldırılmıştı. Ekonomik sorun yaşayan çoğu arkadaşımız bu mesai ücretlerine muhtaç durumda. Biz bunu da fırsata çeviren bir zihniyet görüyoruz” dedi.

PTT’nin personel eksikliği sorunu

PTT tarafından her eve maske dağıtımıyla birlikte virüsün daha hızlı yayılabileceğini de ifade eden Güngördü, “PTT genel olarak çok muazzam bir personel eksikliği ile çalışan kurum. 43 bine yakın personelimiz var. Bunların 14 bini dağıtıcı. Bunların yanında izne ayrılanlar ve karantinaya alınlar var maalesef. TÜİK verilerine göre 25 milyon hanemiz bulunmakta. Bunların hepsine 14 bin dağıtıcı ile maskelerin dağıtımı hem büyük bir sıkıntı hem de virüsün yayılmasını arttıracak. Çünkü bir kişi sadece bir eve gitmeyecek 60 eve gidecek. Hatta daha önceden dağıtıcılarımızın 120 eve kadar gittiğini biliyoruz. Milyonlarca maskenin 14 bin tane dağıtıcı ile dağıtılması neredeyse imkânsızdır. Bunlar dağıtılmadığı sürece de bize bir mobbing uygulanacak. Bunları öncesinde de ve hala yaşıyoruz” diye konuştu.