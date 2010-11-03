-''PTT BONUS KREDİ KARTI'' 2011'DE KULLANIMDA ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Denizbank ve TEB yetkilileriyle görüşmelere devam eden PTT Genel Müdürlüğü, bu bankalardan biriyle anlaşma sağlayarak ''Bonus'' özellikli kartları gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunmayı planlıyor. Müşterilerine yeni hizmetler sunmayı hedefleyen PTT Genel Müdürlüğü, kuruma ait kredi kartını hayata geçirmek için bankalarla görüşmelerini sürdürüyor. Denizbank ve TEB yetkilileriyle iletişim halinde olan PTT, her iki bankanın da kredi kartlarının ''Bonus'' özelliği bulunduğu için hangi bankayla anlaşma sağlanırsa sağlansın, kullanıma sunacağı kartlar bu nitelikte olacak. Çalışma kapsamında PTT Genel Müdürlüğü, üç tür kartı hizmete sokacak. Bunlardan ilki, posta çeki hesabı bulunan PTT müşterileri için hazırlanan banka kartları olacak. Visa veya Master sertifikasyonu bulunan bu kartlar sayesinde posta çeki hesaplarındaki para, yurt içinde ve yurt dışında kullanılabilecek. PTT Genel Müdürlüğü ikinci olarak ön ödemeli kartları kullanıma sunacak. Bir isme veya isimsiz olarak hazırlanacak bu kartlar da Visa veya Master sertifikasyonuna sahip olacak. Kart hesabına istenilen miktarda para yatırılabilecek bu kartların özellikle hediye amaçlı kullanılması öngörülüyor. PTT'nin çıkaracağı üçüncü kart türü ise kredi kartları olacak. Visa veya Master niteliğine sahip PTT kredi kartlarında sorumluluk, anlaşma sağlanacak bankada olacak. İlgili bankanın, başvuruda bulunan kişinin ekonomik durumuna göre limitini belirleyeceği PTT kredi kartları, ''Bonus'' özelliği ile Visa veya Master sertifikasyonu taşıyacak. -PTTMATİKLER ORTAK ATM SİSTEMİNE GİRECEK- Öngörülen anlaşmaya göre, PTT Genel Müdürlüğü ile anlaşma sağlayacağı bankanın, kredi kartlarından elde edilecek faiz gelirlerini eşit oranda paylaşması öngörülüyor. Öte yandan PTT kredi kartlarının hizmete girmesi halinde bu kartlar, tüm Türkiye'de yürürlükte olan ortak ATM sistemi sayesinde diğer bankaların ATM cihazlarında da kullanılabilecek. Aynı zamanda gelecek yıl yurt çapında sayıları bin 200'e ulaşacak PTTMatiklerde de diğer banka müşterileri işlem yapabilecek. Böylece PTT Genel Müdürlüğü, ATM kullanım gelirlerinden de pay alabilecek. PTT, PTTMatiklerden her türlü işlemi gerçekleştirebilecek bu kredi kartlarının işletimi işini de ihaleyle yaptıracak.