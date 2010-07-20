-PTT ANONİM ŞİRKET OLUYOR ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Bakanlar Kurulunda ele alınan tasarı ile PTT'nin Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olmaktan çıkartılıp, anonim şirket haline getirilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ergin, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada,toplantıda iki kanun tasarısının ele alındığını bildirdi. Bunlardan birinin Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı ''Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı'' olduğunu belirten Ergin, Tasarının içeriği hakkında bilgi verdi. Bakan Ergin, tasarı ile posta sektörünün kalite, serbestleşme, güvenilirlik, erişilebilirlik, denetim ve rekabet açısından yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Ergin, bu düzenleme ile PTT'nin KİT olmaktan çıkartılıp, anonim şirket haline dönüştürülmesinin, mevcut PTT kadroları ve PTT çalışanlarının özlük hakları muhafaza edilerek yeni sözleşmeli personel istihdamının öngörüldüğünü belirtti. Toplantıda, Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı''nın da görüşüldüğünü bildiren Bakan Ergin, tasarının beş maddeden oluştuğunu söyledi. Ergin, ''Tasarı ile üzerinde sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 250 bin metrekareden büyük ve yeni yapılacak yatırımlar için en az yüzde 50 genişleme imkanı veren imar planları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş, mülkiyeti yatırımcısına ait alanların, mülk sahibinin başvurusu, bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun uygun görmesi üzerine özel endüstri bölgesi olarak ilanını öngörülmüştür'' dedi. Bakan Ergin, tasarının hem kapasite artırımı hem de ilave istihdam sağlanması açısından da önemli olduğunu ifade etti.