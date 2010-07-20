T24 LogoT24 Logo
Politika

PTT ANONİM ŞİRKET OLUYOR ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2010 00:26

-PTT ANONİM ŞİRKET OLUYOR ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Bakanlar Kurulunda ele alınan tasarı ile PTT'nin Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olmaktan çıkartılıp, anonim şirket haline getirilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ergin, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada,toplantıda iki kanun tasarısının ele alındığını bildirdi. Bunlardan birinin Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı ''Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı'' olduğunu belirten Ergin, Tasarının içeriği hakkında bilgi verdi. Bakan Ergin, tasarı ile posta sektörünün kalite, serbestleşme, güvenilirlik, erişilebilirlik, denetim ve rekabet açısından yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Ergin, bu düzenleme ile PTT'nin KİT olmaktan çıkartılıp, anonim şirket haline dönüştürülmesinin, mevcut PTT kadroları ve PTT çalışanlarının özlük hakları muhafaza edilerek yeni sözleşmeli personel istihdamının öngörüldüğünü belirtti. Toplantıda, Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı''nın da görüşüldüğünü bildiren Bakan Ergin, tasarının beş maddeden oluştuğunu söyledi. Ergin, ''Tasarı ile üzerinde sanayi tesisi bulunan, arazi alanı 250 bin metrekareden büyük ve yeni yapılacak yatırımlar için en az yüzde 50 genişleme imkanı veren imar planları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş, mülkiyeti yatırımcısına ait alanların, mülk sahibinin başvurusu, bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun uygun görmesi üzerine özel endüstri bölgesi olarak ilanını öngörülmüştür'' dedi. Bakan Ergin, tasarının hem kapasite artırımı hem de ilave istihdam sağlanması açısından da önemli olduğunu ifade etti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24