PTT 1. Lig maçında olaylar çıktı, taraftarlar hakeme saldırdı

PTT 1. Lig'deki Şanlıurfaspor-1461 Trabzon maçında olaylar çıktı; sahaya atlayan taraftar hakeme saldırdı.



Maçın 33. dakikasında 1461 Trabzon 2-1 öndeyken saha karıştı. Futbolcular birbirine girdi. Ev sahibi ekipte kaleci Atacan'ın kırmızı kartla atılmasına ve sahada arbede yaşanmasına sinirlenen Şanlıurfaspor taraftarları sahaya girdi.

Bir taraftar orta hakem Hüseyin Sabancı'ya saldırdı. Hüseyin Sabancı geri geri kaçarak saldırgandan kurtuldu. Ardından birkaç taraftar daha sahaya atladı. Polis olayları yatıştırmakta zorlandı.

Şanlıurfaspor tribünleri uzun süre "Vali istifa" diye tezahürat yaptı.

Hakem Hüseyin Sabancı ve yardımcıları, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle maçı tatil ederek, soyunma odasına gitti.