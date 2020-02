Psy ve Gangnam Style'ı YouTube'da tahtından indiren Wiz Khalifa kim?

Psy'ın Gangnam Style şarkısının klibi, artık YouTube'da en çok izlenen video değil.

Güney Koreli şarkıcının hit parçası, beş yıldır en çok izlenen video olarak şanını sürdürüyordu.

Gangnam Style, YouTube sayacını dahi bozmuş ve şirket, sitenin yazılımını yeniden kodlamak zorunda kaldı.

Ancak Wiz Khalifa'nın 'See You Again' adlı duygusal şarkısı, Psy'ın rekorunu kırdı.

Şarkı şu ana dek 2,895,373,709 kez izlendi ve 2,894,426,475 kez izlenen Gangnam Style'ı tahtından indirdi.

Şarkı, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin son filmi "Furious 7" için Charlie Puth tarafından, geçtiğimiz yıllarda bir araba kazasında hayatını kaybeden filmin başrol oyuncusu Paul Walker'ı anmak için yazıldı.

Şarkı, sözlerindeki "Sensiz çok uzun bir gün oldu dostum - Ve seni bir kez daha gördüğümde, hepsini anlatacağım" gibi ifadeler nedeniyle İngiltere'de cenaze törenlerinde en çok çalınan parça oldu.

'Yeni neslin Snoop Dogg'u olarak nitelenen ABD'li rapçi Wiz Khalifa, 8 yıllık müzik kariyeri boyunca Prodigy'den 50 Cent'e pek çok grup ve şarkıcıyla ortak projelere imza attı.

Marihuana'ya olan ilgisiyle tanınan Wiz Khalifa, bir röportajında esrara ayda 10 bin dolar harcadığını söylemişti.

2015'te Amcasını silahlı bir çete saldırısında kaybeden Wiz Khalifa, "Amcam görebileceğiniz en olgun insandı. Gece gündüz ağlyorum" demişti.

Forbes'un 30 yaş altındaki 30 girişimci listesine girmeyi başaran genç müzisyen, kendi plak şirketini kurmuş durumda.

20 yaşındaki genç müzisyen, kariyerinde kendisine ilham veren isimlerin Jimi Hendrix, Bone-Thugs-N-Harmony ve The Notorious B.I.G. olduğunu söylüyor.

Ancak Wiz Khalifa'nın YouTube'daki saltanatı çok sürmeyecek gibi.

Port Rikolu Luis Fonsi'nin hit şarkısı Despacito, altı ayda 2.5 milyar kez izlenerek gözleri üzerine çekti.

İzlenme sayısındaki artış yavaşlayacak gibi görünmüyor.

YouTube'da en çok izlenen 50 videodan 47'si müzik klibi.

Bir araştırmaya göre, müzik endüstrisi için tehdit gibi görülse de YouTube, her klip izlendiğinde müzik endüstrisine 0.001 dolar kazandırıyor.

Eğer bu doğruysa, Wiz Khalifa ve Charlie Puth'un şarkısı, YouTube'dan 2.9 milyon dolar kazanmış olacak. Bu da Spotify'dan kazandığı 665 milyon doların üstünde.

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde doğan Wiz Khalifa, yeni kuşağın hiphop kralı olarak görülüyor. Şu ana dek 50 Cent ve Nelly gibi en popüler rapçilerle düet yaptı.

Forbes dergisinin 30 yaş altındaki en başarılı 30 kişi listesinde yer alan Khalifa, ünlü model Amber Rose'un da eski eşi.