PSV'li taraftarların ‘eğlendiği’ mülteciler İstanbullu çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan PSV’li taraftarların para atıp dalga geçtiği, şınav çektirdiği mültecilerin izini Haluk Levent buldu. Levent’in yayınladığı videoya göre görüntülerdeki mülteciler İstanbul’dan Madrid’e göç etmiş Romanlar çıktı.

Utanç: PSV taraftarları Madrid'de dilencilere bozuk para fırlatıp eğlendi!

Radikal’in haberine göre, PSV taraftarlarının Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bir grup mülteciye para atıp eğlendiği, dalga geçtiği ve hatta şınav çektirdiği görüntüler bütün dünyanın olduğu gibi bizim de yüreğimizi sızlatmıştı. Ancak söz konusu görüntülerdeki mültecilerin kim olduğu ortaya çıkınca yüreğimizdeki sızı şaşkınlıkla harmanlanıp başka bir hal aldı. Sanatçı Haluk Levent'in İspanya'da söz konusu olayın yaşandığı meydanda bulduğu mültecilerle çektiği görüntüler inanılmaz bir gerçeği ortaya çıkarttı.