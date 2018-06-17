PSV'den Phillip Cocu açıklaması: Fenerbahçe bizimle görüşmek zorunda

Fenerbahçe'nin, Hollandalı teknik direktör Philip Cocu'yla anlaştığı yolundaki iddiayla ilgili olarak PSV'den açıklama geldi. PSV yöneticisi Toon Gerbrands AD Sportwereld'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Phillip Cocu için önce bizimle temasa geçip teklifini iletmeli" dedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile devam edilmeyeceğinin kesinleşmesi sonrası Fenerbahçe'de yeni "hoca" arayışı başlamıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, PSV Eindhoven'ın başında 6 sezonda 3 kez şampiyonluk yaşayan Hollandalı teknik adamın, "Kariyerim için yeni bir sıçrama noktası arıyorum. Fenerbahçe yönetimi ve Comolli bana çok önemli bir proje sundu. Böyle heyecanlı bir ekiple yeni başarılara imza atabilirim" ifadesini kullanarak Fenerbahçe'ye 'evet' dediği iddia edilmişti.

Menajeri Rob Jansen'i cuma günü Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a gönderdiği söylenen Cocu'nun salı gününe kadar İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Sezon sonu yaptığı açıklamada PSV'den ayrılmak istediğini dile getirdiği belirtilen Hollandalı teknik adamın PSV ile bir senelik sözleşmesi daha bulunuyor.

Cocu hakkında ilk kez konuşan PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands, ''Fenerbahçe Cocu'yu istiyorsa, sözleşmesi olduğu için gelip bizden izin almak, anlaşma sağlamak zorunda" dedi.