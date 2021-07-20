T24 LogoT24 Logo
Spor

PSV Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray ile tur şansımız eşit

20 Temmuz 2021 18:32

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesinde açıklama yaptı. Schmidt, iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu belirtti.

Roger Schmidt, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

Spor Arena’nın aktardığına göre, tur şansının eşit olduğunu kaydeden teknik adam, "Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Schmidt "Son hazırlık maçları iptal edilmiş olsa da Galatasaray'ı analiz etmekte zorluk çekmedik. Geçen sezon oynadıkları maçları izledik" dedi.

GalatasarayPSVPSV EindhovenŞampiyonlar Ligi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24