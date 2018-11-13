"Psikopatlar kahvelerini sade içiyor"

Avusturya'da yapılan bir araştırmada, kahveyi sütsüz ve şekersiz içmeyi tercih edenlerin psikopat eğilimlerinin olabileceği belirtildi.

Appetite dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sade kahve sevgisi ile sadistik ya da psikopatik eğilimler arasında bir bağlantı var.

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada binden fazla yetişkin incelendi. Katılımcılardan yiyecek ve lezzet tercihleri hakkında bilgiler paylaşmaları istendi. Daha sonra bu kişilere sadizm, narsisizm ve psikopati gibi anti sosyal kişilik özelliklerini değerlendiren bir dizi kişilik testi yapıldı.

Sonuçlara bakıldığında sert tatların tercih etmenin psikopatik davranışıyla ilişkili olduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre tehlike çanlarının çalması gereken tek şey sade kahve değil. Turp, kereviz ve tonik suyuna düşkünlük bildiren katılımcıların da anti sosyal özellikler sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğu belirlendi.

Tat ve kişilik özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu tespit eden ilk araştırma bu değil. Daha önce yapılan çalışmalarda tatlının uyumluluk ve yardım etme isteğini artırdığı, sert tatların ise daha sert ahlaki yargılara yol açtığı ve düşmanlığı artırdığı belirlenmişti.

Araştırmacılar Christina Sagioglou ve Tobias Greitemeyer, sert tatları beğenenlerde bu birlikteliğin kronikleşebileceğine ve kişilerin daha düşmanca bir karaktere sahip olmalarına yol açabileceğini belirtiyor.