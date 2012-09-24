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Yaşam

Psikopatlar iyi koku alamıyor mu?

Psikopatların koku alma duyusunun zayıf olabileceği belirlendi

24 Eylül 2012 01:08

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü'nden Mehmet Mahmut ve Richard Stevenson, psikopatik eğilim gösteren 19-21 yaşındaki suça karışmamış 79 kişinin koku alma yetisi ile sakinlik, düzensiz yaşam biçimleri ve suça olan meyillerini inceledi. Portakal, kahve veya deri gibi kokan 16 çubuğun koklatıldığı bu kişilerin kokuları doğru şekilde saptayamadığı görüldü.

"Chemosensory Perception" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atan bilim insanları beynin koku almayı denetleyen bölümünün psikopatik eğilim gösteren kişilerde daha az etkili olduğunu vurguladı.
 
Bulguların, psikopatların bu sonuçlardan yola çıkarak belirlenmesini kolaylaştırabileceğini belirten bilim insanları, koku alma duyusu zayıf olan her kişinin psikopat olarak algılanmaması gerektiğine, koku alma bozukluğunun şizofreni, Parkinson ve Alzheimer hastalarında da görülebileceğine dikkati çekti.

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psikopatlık ve kokuAvustralyaMacquarie Üniversitesi

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