Psikopatlar 'empati' düğmesini ara sıra açıyor

Ayrıntıları 'Brain' (Beyin) adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre psikopatlar empatiden yoksun değil.

Daha ziyade empati hissini bir elektrik düğmesi gibi kendi isteklerine göre açıp kapama yetisine sahipler.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacılar, hapis yatan psikopat suçluların beyinlerini tarama cihazına bağlayıp, bir insanın başka birine acı verdiği görüntüler içeren videolar izlettirdi.

Psikopatlardan videoda acı çeken kişiyle empati kurmaları istendi.

Acıyı hissetmek

Araştırma ekibi, psikopatların sadece acı çeken kişinin nasıl hissettiğini kafasında canlandırması istendiği zaman tarama cihazında beynin acıya hassas bölgelerinin çalıştığını gördüklerini söylüyor.

Bu özelliğin, çok gaddarca hareket edebildikleri halde psikopatların aynı zamanda çok çekici ve cana yakın bir görünüm de sergilemesine olanak sağladığı düşünülüyor.

Doktorlar, araştırmanın psikopatların rehabilitasyonunda yeni tedavi yöntemlerinin yolunu açabileceğini umuyor.

Psikopat hastaların terapi ile, empati kapasitelerini faal durumda tutmalarının sağlanması öneriliyor.

İnsanın kendini bir başkasının yerine koyma, yani empati kurma yeteneği, gündelik hayatta çevremizdekilerle ilişkiye girmemizi sağlayan kilit önemde bir sosyal yetenek.

Tekrar suç işleme oranı yüksek

Psikopat suçlular ise, kurbanları dahil çevrelerindekilere empati duymayan ya da normalden daha az duyan kişiler. İstatistikler, başka psikiyatrik rahatsızlıkları olan mahkumlara kıyasla psikopat suçluların serbest kaldıklarında yeniden suç işleme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Hollanda'nın Groningen Üniversitesi'nden Profesör Christian Keyners, araştırmanın başındaki bilimadamlarından. Prof. Keyners, ''Psikopatlar empati duymaz diye kestirip atmak o kadar kolay değil. Empati yeteneğine sahipler. Ama başkalarının beyinlerinde faal olan bu yetenek, psikopatlarda normalde kapalı duruyor.'' diyor.

Fakat Prof. Keyners, terapi vasıtasıyla psikopatların kendiliğinden empati duyar hale gelip gelmeyeceğinin henüz bilinmezliğini koruduğunun altını çiziyor.