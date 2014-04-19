Psikolojik şiddetin etkisi 40 yıl sürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, çocukken akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalan kişilerin, 40 yıl sonra bile bunun acısını çektiğine işaret ediyor.

King's College'ta yapılan araştırma, çocuklara alaycı yaklaşım ve zorba tavırların etkisinin yıllarca sürdüğünü gösteriyor. Araştırmada, çocukken psikolojik şiddet görenlerin, depresyon ve kaygıya eğilimlerinin arttığı gözlemlendi. Ayrıca bu kişilerin 50'li yaşlarında hayat kalitelerinin akranlarına göre düşük olduğu ortaya kondu. Söz konusu psikolojik şiddetle, akranlar arasındaki zorbaca, alaycı ve aşağılayıcı tavırlar kast ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, psikolojik şiddet karşıtı örgütler, bu şekilde şiddete maruz kalan kişilerin uzun süreli bir desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Araştırma yıllarca sürdü

Araştırma kapsamında 1958 yılında doğan 7,771 çocuk, 7 yaşından 50 yaşına kadar incelendi. Çocuklar 7 ve 11 yaşındayken, aileleriyle görüşüldü. Çocukların akranları tarafından psikolojik şiddete uğrayıp uğramadığı soruldu.

Görüşülen çocukların yüzde 25'inin psikolojik şiddete maruz kaldığı, yüzde 15'inin ise sürekli psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Çocuklar büyüyüp 23 yaşına ve 50 yaşına geldiklerinde, araştırmacılarla yeniden görüştüler. Kendilerine psikoloji ve sağlık testleri yapıldı.

Yapılan testler, çocukken akranları tarafından zorbaca ve alaycı tavırlara maruz kalanların hem fiziksel hem de psikolojik sağlığının daha kötü, zihinsel yeteneklerinin de daha düşük olduğunu gösterdi.

Yine psikolojik şiddete maruz kalan kişilerde depresyona ve intihar düşüncesine daha sıklıkla rastlandı.

Ekonomik sonuçları da var

Araştırmada, bu kişilerin eğitime daha kısa süre devam ettikleri, işsizlik veya düşük maaş gibi sorunlar yaşadığı da belirtildi.

Ruhsal sağlıkları bozuk çocuklar ve gençlere yardım eden "Young Minds" (Genç Beyinler) adlı örgütten Lucie Russell, bu araştırmayla akranlar arası psikolojik şiddetin kalıcı etkilerinin ortaya konduğunu söyledi.

Russell, "Psikolojik şiddet, buna maruz kalan genç insanlar için travmatik ve üzücü sonuçlar doğuruyor. Bu araştırmayla ortaya konduğu gibi, uzun sürede ise psikolojik hasara sebep olabiliyor" diyor.

"Anti-Bullying Alliance" adlı örgüt de, akranlar arası psikolojik şiddetle mücadele eden kuruluşlardan biri. Bu örgütten Martha Evans ise araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aileler, bakıcılar, öğretmenler, çocuklar ve genç insanlarla birlikte, psikolojik şiddetin hoş görülmediği bir ortam yaratılmalı. Ve örneklerine rastladığımızda uygun ve hızlı bir yanıt vermeli, buna izin vermemeliyiz."

Yine aynı konularda çalışan "BeatBullying" örgütünden Emma-Jane Cross ise, internet üzerinden psikolojik şiddet yoluyla tehlikenin daha da arttığını söyledi.

Bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini belirten Cross, "Bu konu gelecek kuşakların başını ağrıtacak gibi görünüyor. Acil bir şekilde bu ülkede hem internette hem gerçek hayatta psikolojik şiddetin nasıl ele alındığını gözden geçirmeliyiz. Ve bu tür tacizlere maruz kalan çocukların psikolojik destek almasını sağlamalıyız" dedi.

