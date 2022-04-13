Psikoloji ve tıp eğitimi olmadan "bilinçaltı" seminerleri düzenleyen Eylem Amine Altunkaynak: Yaşam döngüm ve olayları okumamla kendimi geliştirdim

Psikoloji ve tıp eğitimi olmadan ‘Kuantum’ ile ‘bilinçaltı’ seminerleri düzenleyen Eylem Amine Altunkaynak, lüks yaşantısı ile sosyal medyada gündem oldu. Kişisel gelişim sertifikaları aldığını ve buradan edindiği bilgisini din ile bağdaştırarak kendi bilinçaltı eğitimlerimin patentini aldığını söyleyen Altunkaynak, yaşadığı lüks yaşantısını göstermesinin nedeninin daha çok takipçi çekmek için olduğunu söyledi. "Tek servetim olan arabayı da bugünden sonraki seminerlerimde kullanmayacağım. Çünkü amacını tamamladı. Birçok kişiye ulaştım" diyen Altunkaynak'ın gelirini gönderdiğini belirttiği Afrika ülkesinin ismini telaffuz edememesi dikkati çekti.

Yeni Şafak, kıyafeti, lüks arabası, verdiği seminerler ve kazancıyla tartışma konusu olan Altunkaynak’a çalışmalarını ve tartışmaları sordu. Kişisel gelişim sertifikaları sahibi olduğunu belirten Eylem Amine Altunkaynak, “Aldığım eğitimleri din ile bağdaştırarak kendi bilinçaltı eğitimlerimin patentini aldım. Ve bilinçaltı eğitimimde kişiye olayları okuma ve tekamül sanatını anlatıyorum. Yaşam döngüm de olayları okumamla da kendimi geliştirdim ve katılımcılara destek oldum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin nefis tezkiyesi yaptığını iddia eden Altunkaynak, “Lüks otelde nefis tezkiyesi nasıl oluyor” sorusuna, “Ben normal hayatımda çok sade bir hayat yaşıyorum. Oradaki şaşaanın amacı, sosyal medyada ‘keşfet’e’ düşüp, daha çok insana ulaşmak” diye yanıt verdi.

“Tek servetim olan arabayı da bugünden sonraki seminerlerimde kullanmayacağım”

“Tek servetim olan arabayı da bugünden sonraki seminerlerimde kullanmayacağım. Çünkü amacını tamamladı. Birçok kişiye ulaştım. Aslında başka marka bir araç kullanıyordum” diyen Altunkaynak, “Bütün Türkiye, bütün dünya beni tanıdı” dedi.

Kazancını Afrika’daki bir ülkeye gönderdiğini söyleyen Altunkaynak’ın yardım gönderdiğini iddia ettiği Burkina Faso’nun adını doğru telaffuz edememesi dikkati çekti.

İnsanlara psikolojik olarak ‘şifalandırdığını’ öne süren Eylem Amine Altunkaynak, buna rağmen hiçbir psikoloji eğitimi almadığını, ancak kurslara gidip okumalar yaptığını belirtti. Kanser hastalarını iyileştirdiğini iddia eden Altunkaynak, “Bunu hangi yöntemle yapıyorsunuz? Tıp eğitimi almadığınız bu yöntemleri uygulamak riskli değil mi?” sorusuna da şu karşılığı verdi:

“Vücuttaki bütün sıkıntıların sebebi duygusal bağlardır. Biz onların farkındalığını artırıyoruz ve şifalanma gerçekleşiyor.”