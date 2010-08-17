Psikolog olmak istedi ÖSYM onu iktisata yolladı

T24 - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bu yıl üniversite sınavlarında aldığı puanla hayalindeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerini tercih eden 22 yaşındaki Nezahat Çobanoğlu, gelen sonuç karşısında şoke oldu.

Yazdığı tercihlerle ilgisi olmayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne yerleştiğini görünce hayalleri yıkılan Çobanoğlu, sanal ortamda birilerinin tercihlerine müdahale ettiğini iddia ederek, Cumhuriyet Savclığına suç duyurusunda bulundu.

Yüksekovalı Nezahat Çobanoğlu, bu yıl dersaneye giderek hazırlandığı üniversite sınavında istediği puanı almayı başardı. LYS TM 3 puan türünde 428 puan alan Çobanoğlu, öğretmen olan dayısı ve dersane öğretmenleriyle birlikte tercihlerini doldurdu. Çobanoğlu, çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerini tercih etti. Ancak LYS sonuçları açıklanınca Çobanoğlu, tercih sırasına hiç yazmadığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne yerleştiğini görünce şaşkına döndü.

Neye uğradığını şaşıran Nezahat Çobanoğlu, ÖSYM’nin internet sitesindeki açıklamada birinci tercihinin Van YYÜ İktisat Bölümü olduğunu gördü. Kendi yaptığı tercihlerin çıktısını da alan Çobanoğlu, kendi tercihleriin arasında Van YYÜ olmadığını belirtti. Çobanoğlu, hayalindeki bölümlerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Okul Öncesi Öğretmenliği olduğunu belirterek, “Benim hep hayalimdeki bölümler bunlardı. Ben de tercihlerimi bu yönde yaptım. Ancak gelen sonuçta tercih yapmadığım Van YYÜ İktisat Fakültesi'ne yerleştiğimi görünce şaşırdım. Ancak, birileri benim şifremle tercihlerimi değiştirmiş. Buna anlam veremedim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Benim hayallerimle oynayanların bulunmasını istiyorum” dedi.

