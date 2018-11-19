Psikolog Merve'nin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Niksar ilçesinde görevli uzman psikolog Merve Öner\'in (24) hayatını kaybettiği kazaya karışan Erbaaspor kulüp otobüsü şoförü Hasan Şahin tutuklandı.

Kaza, 16 Kasım\'da, Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’de, Tire 1922 ile karşılaşacak olan Erbaaspor\'u Sivas Havalimanı\'na götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs, karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki Niksar Devlet Hastanesi\'nde uzman psikolog olarak görev yapan Merve Öner öldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ile aynı araçta bulunan Melahat Bozkurt (25) ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı yaralandı. Nişanlı olan uzman psikolog Merve Öner, dün memleketi Aydın\'da toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Erbaaspor takım otobüsü şoförü Hasan Şahin, jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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