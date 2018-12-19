Psikolog Gürtaş: Çocukların iyiliği için boşanmayı ertelemek çok nadir işe yarıyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BOŞANMA sürecinde ve sonrasında ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Özel Hayat Hastanesi’nden Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, \"Araştırma sonuçları sadece çocukların iyiliği için bir arada kalmanın çok nadir işe yaradığını göstermiştir\" dedi.

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nden Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, insanın kurduğu her yapıda olabileceği gibi evlilikte de düzeltilmesi gereken yönlerin olabileceğini, boşanma sürecinde ve sonrasında ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunarak, \"Farklı ortamlarda yetişmiş, değişik kişiliklere sahip iki ayrı insanın, uzun yıllar boyunca hep uyumlu olmaları fazla iyimser bir beklentidir. Çiftler bu uyumu sağlayamadıklarında bazen sorunlar çözümsüz kalabilmektedir. Bu durumda eşlerin birlikteliklerini sona erdirme kararı alarak boşanmaları söz konusu olabilir\" diye konuştu.

ÇATIŞMALI AİLE ORTAMINDA ÇOCUKLARIN HUZURU BOZULUYOR

Boşanma sürecinde bazı çiftlerin, çocukların büyüyüp kendi bağımsızlıklarını kazanana kadar evliliklerini sürdürmeye çalışabildiğini hatırlatan Psikolog Gürtaş, \"Araştırma sonuçları sadece çocukların iyiliği için bir arada kalmanın çok nadir işe yaradığını göstermiştir. Ayrıca yine aynı araştırmada evinde sürekli kavga olan, çeşitli anlaşmazlıklara şahit olup çatışmalı bir ortamda yaşayan çocukların, boşanmış aile çocuklarından daha uyumsuz olduklarını ortaya koymaktadır\" dedi.

\'NE YAZIK Kİ BAZI DURUMLARDA TEK ÇÖZÜM BOŞANMAK OLABİLİYOR\'

Evlilikte bazı koşullarda sorunları çözmenin tek yolunun, evliliği sona erdirmek olabildiğine dikkat çeken Gürtaş, \"İşte bu noktada çiftlerin aklına ilk takılan konu ‘Bu durumu çocuğumuza nasıl söylemeliyiz?’ olmaktadır. Bazı anne ve babalar, kendi aralarında aldıkları boşanma kararlarını çocuklarına söylemenin gereksiz olduğunu düşünmektedir. Bazı anne ve babalar ise evden ayrılan ebeveynin gidişinin ardından, çocuklarla birlikte yaşayan ebeveynin açıklama yapmasının daha uygun olacağını düşünürler. Ancak bu konuşmayı iki ebeveynin beraber yapması boşanma sürecine uyumu açısından çocuk için daha sağlıklı olmaktadır. Bu açıklama çocukların yaş dönemine göre anlayabilecekleri seviyede yapılmalıdır\" diye konuştu.

\'EBEVEYNLER BİRBİRLERİ HAKKINDA ÇOCUKLARININ YANINDA ELEŞTİREL KONUŞMAMALI\'

Ayrıldıktan sonra ebeveynlerin, birbirleri hakkında suçlayıcı ve eleştirici konuşmaması gerektiğinin altını çizen Psikolog Gürtaş, aksi halde bu durumun çocuğun diğer ebeveynine karşı güvenini yitirmesine neden olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

\"Örneğin evden baba ayrılıyor ise annenin bu ayrılığı telafi etmek için çocuğuna aşırı hoşgörülü davranmamalıdır. Bu durum çocukta değişik davranış problemlerinin gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle denge iyi korunmalı, buna benzer sınır problemleri yaşatılmamalıdır. Ailenin hayatında neler değişeceği konusunda detaylar çocuklara iyi anlatılmalıdır. Nerede ve kiminle yaşayacağı, diğer ebeveyni ne zaman ve hangi aralıklarla göreceği, okul değişimi olacaksa bunun bilgisi verilmelidir. Çocuğun aklında oluşacak belirsizlikler giderilmeli süreçle ilgili çocukta güven duygusu oluşturulmalıdır. Boşanmanın, çocuğun hatalarından kaynaklanmadığı, tamamen anne ile babanın beraberliklerini başarılı bir şekilde sürdüremediklerinden kaynaklandığı anlatılmalı ve anlamaları sağlanmalıdır. Çünkü çocuklar bu ayrılık sürecini kendi suçları olduğunu atfederler bu yüzden de depresif duygudurum, öfke gibi olumsuz davranışlar gösterebilirler. Boşanma süreci çocuklar kadar eşler için de zorlu bir süreçtir. Ebeveynler bunu unutmamalıdır. Bu süreçte öfke, yalnızlık duygusu, depresyon, kaygı gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir, bunlar doğaldır, gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerekir. Çünkü çocuk için ağlayan bir anne durumun kötü olduğunun, çaba sarf eden ve neşeli görünen bir anne ise her şeyin yolunda gittiği izlenimini verir.\"

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