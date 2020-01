Psikolog Evrim Ünel,''Çocuklardan değil, eşlerden boşanılır''

KONYA,(DHA)- KONYA\'da psikolog Evrim Ünal, evli çiftlerin boşanmaların ardından çocuklarının psikolojilerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, \'\'Çocuklardan değil, eşlerden boşanılır. Çocuğa istediği zaman, istediği ebeveynini de görebileceği güvencesi verilmelidir\'\' dedi.

Özel Farabi Hastanesi\'nde görevli psikolog Evrim Ünal, çiftlerin boşanmalarının ardından en çok zararı çocukların gördüğünü belirtti. Çiftlerin boşanma kararı aldıktan sonra bunu çocuklarına anlayabilecekleri bir dilde söylemesi gerektiğini belirten Ünal, \'\'Anne baba bu konuşmayı yaparken birbirlerine karşı eleştirel, suçlayıcı, kırıcı olmamalı, dostane bir tavır sergilemelidir. Eşler bu dönemlerde mümkünse ani ev ve düzen değişikliklerine gitmemelidir. Örneğin 5 yaş civarındaki çocuklar bu dönemde her iki ebeveyne de birçok soru sorabilir. Bu dönemde her iki ebeveyn de çocuğun yanında olmalı ve tüm soruları sabırla ve dürüstlükle, karşıdaki ebeveyni suçlamadan cevaplamalıdır. Yapılacak olan değişiklikler kademeli olarak yapılabilir\'\' dedi.

Çocuğun hayatında da mümkün olduğu kadar az değişiklik yapılaması gerektiğine dikkat çeken Ünal, şöyle konuştu:

\'\'Özellikle okul ve arkadaş çevresinin değiştirilmemesi bu süreçte faydalı olacaktır. Tarafların yeni bir evlilik için girişimleri en az bir sene sonra olmalıdır. Nedenleri ne olursa olsun boşanma aile şeklini değiştirmesine rağmen aile yaşamını sona erdirmez. Çocuklardan değil, eşlerden boşanılır. Bu yüzden çocuğa istediği zaman istediği ebeveynini de görebileceği güvencesi verilmelidir. Çocuklar bazen ebeveynlerinin boşanmasından kendilerini sorumlu tutabilir. Onlara bu durumun tamamen anne ile babanın arasında olduğu, artık evli kalmak istemedikleri söylenmelidir. Çocuk kızgınlık dahil bütün duygularını konuşarak veya sporla, sanatla, diğer fiziksel aktivitelerle tanımlamalıdır.\'\'

Eşlerin birbirlerine olan kızgınlığını çocuklara yansıtmaması gerektiğini ifade eden Ünal, \'\'Eşler birbirlerine kızgınlıklarını çocuğa yansıtmamalı, çocuğu bu yükün altına sokmamalı ve taraf tutmak zorunda bırakmamalıdır. Özel durumlar dışında kız çocuklarının anneleriyle, erkek çocukların ise babalarıyla kalması kişilik ve benlik gelişimleri açısından daha uygundur. Velayeti annesinde olan bir çocuk hafta içi hep annesiyle kalıyor ve onunla sadece ödev yapıyorsa, hafta sonu ise babasıyla vakit geçirip eğlenceli etkinlikler yapıyorsa bu durum annesiyle arasında bir gerginlik yaratabilir. Çocuğun her türlü ihtiyaç ve sorumluluğunun paylaşılması gerekir\'\' dedi.

