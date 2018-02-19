Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Demirci: Soy ağacını bilmek rahatlatıcı bir terapi yöntemi

Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, (DHA)- E-DEVLET sistemine giriş yapılarak öğrenilen \"Alt-üst soy bilgisi, soyağacı\" hizmeti vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, “Herkesin soy ağacını bu kadar merak etmesi kültürel etkilerden kaynaklıdır. Biraz ataerkil bir yapıya sahibiz. Çocukken anlatılan hikâyeler bile dedemin dedesi, dedemin babası böyleydi diye anlatılırdı. Kökenini öğrenmek insanları rahatlatıyor çünkü ‘benim kökenim buraya bağlıymış, atalarım böyle güçlü insanlarmış’ diyebiliyor” şeklinde konuştu.

Soy ağacı öğrenme isteğinin kültürel bir durum olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Demirci, “Atasözlerinin ön planda olduğu bir toplumuz. Çocuk büyütürken bile çekirdek ailenin dışında büyütüyoruz. Öyküler anlatılırken dedeler, dedelerin babası ve bunun gibi aile büyüklerine değiniyoruz. Kültürümüzde daha eskilere dayanıp ata kültürünü benimsiyoruz. Çünkü bu insanlara içsel olarak işlenmiş bir durum. Kökenini öğrenmek insanları rahatlatıyor çünkü ‘benim kökenim buraya bağlıymış, atalarım böyle güçlü insanlarmış’ diyebiliyor” dedi.

SOY AĞACINI BİLMEK ÖLÜM KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA YOLLARINDAN BİRİ

Milliyetçilik duygularıyla hareket edildiği için böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğini söyleyen Demirci, “Bazı terapi şekillerinde soy ağacını bilmek rahatlatıcı bir yöntem. Psiko analitik düşünce açısıyla bakıldığında, ölüm kaygısıyla başa çıkma yollarından bir tanesi. İnsanlar tarafından geçmişe ne kadar uzanırsanız, ömrünüzü o kadar uzun yaşayacakmışsınız gibi düşünülüyor” şeklinde konuştu.

İnsanların güç merakı, ölümsüzlük duygusunu tadabilmesi ve ölüm kaygısıyla başa çıkabilmesi, kimisinin de merak dürtüsüyle hareket ederek soy ağacını öğrenmek istediğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Demirci, “Soyunun ne kadar öncesine dayandığını görmek insanlara psikolojik olarak ölümsüzlük duygusunu veriyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlar, çocuk yapma psikolojisine bürünüyor çünkü soyun devamı ölümsüzlüğü getiriyor gibi düşünülüyor. Soy ağacını öğrenmek, genetik bir aktarma sağlayarak ölümsüzlükle başa çıkabilmek adına bir yöntem olarak görülüyor. Kişi mükemmel bir insanım diyebilmek için geçmişini örnek göstermek istiyor. İnsanların hemen öğrenme isteği, merakına yenik düştüğünü gösteriyor. Bunun için günlerce bekleme riskini göze alıyor. Bankada, hastanede bu kadar beklemek istemeyenler bunu merakından ötürü günlerce bekleyebiliyor.”

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