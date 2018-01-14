PSG'li eski futbolcu Bernard Mendy: Jay Jay Okocha, Ronaldinho'dan daha iyiydi

Bir dönem Paris Saint Germain'de de top koşturan Bernard Mendy, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jay Jay Okocha ile Brezilyalı efsane Ronaldinho'yu kıyasladı.



Aktif futbolculuk yaşamını sonlandıran ve şu anda da PSG'nin kadın takımının yardımcı antrenörlüğünü yapan Mendy, L'équipe gazetesine verdiği röportajda Okocha'nın yetenek anlamında Ronaldinho'nun önünde olduğunu söyledi.



"Antrenmanlarda tenis topuyla şov yaptıkları esnada herkes oturur ve onları seyrederdi." diyen Mendy, "Ancak yalnızca tekniği baz alırsak Okocha, Ronaldinho'dan daha iyiydi." ifadelerini kullandı.



1996 ile 1998 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve taraftarın sevgilisi hâline gelen Okocha, daha sonra 12,4 milyon Euro karşılığında PSG'ye satılmıştı.(Fanatik)