PSG'den Kylian Mbappe için 'astronomik' teklif

Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında kadrosuna katarak dünyada ses getiren bir iş gerçekleştiren Paris Saint-Germain, Monaco forması giyen 18 yaşındaki Kylian Mbappe için de 140 milyon Euro ve Lucas Moura'nın takas olmasını içeren bir teklifte bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre PSG, Mbappe ile beraber Monacolu Fabinho'yu da kadrosuna katmak istiyor.

Fransız ekibin iki futbolcuyu da transfer etmesi halinde, 220 milyon Euro ve kadrosundaki oyunculardan Lucas Moura'nın yanı sıra bir ismi daha takasta kullanması bekleniyor.

Monaco, Belotti için şansını zorlayacak

Öte yandan Monaco, Mbappe'yi Paris'e satması halinde İtalya futbolunun yeni yıldızlarından 23 yaşındaki Andrea Belotti'yi transfer edecek. Kırmızı-beyazlı ekibin, Torino forması giyen İtalyan futbolcu için ayırdığı bütçe de 100 milyon Euro'yu aşıyor.

Avrupa'da transfer sezonunun en 'hızlı' takımlarından Milan da Belotti için 70 milyon Euro'luk bir teklifle Torino ekibinin kapısını çalmış ancak olumsuz yanıt almıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Torinolu forvet için 100 milyon Avro bonservis bedeli ödemeye hazır.

Belotti için Milan da Torino'nun kapısını çalmıştı. Oyuncu için 70 milyon Avro teklif eden İtalyan ekibi, 'hayır' yanıtı almıştı.