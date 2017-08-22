T24 LogoT24 Logo
Spor

PSG'den Kylian Mbappe için 'astronomik' teklif

Paris ekibi, Mbappe'nin yanı sıra Fabinho'yu da almak istiyor

22 Ağustos 2017 18:16

Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında kadrosuna katarak dünyada ses getiren bir iş gerçekleştiren Paris Saint-Germain, Monaco forması giyen 18 yaşındaki Kylian Mbappe için de 140 milyon Euro ve Lucas Moura'nın takas olmasını içeren bir teklifte bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre PSG, Mbappe ile beraber Monacolu Fabinho'yu da kadrosuna katmak istiyor.

Fransız ekibin iki futbolcuyu da transfer etmesi halinde, 220 milyon Euro ve kadrosundaki oyunculardan Lucas Moura'nın yanı sıra bir ismi daha takasta kullanması bekleniyor.

Monaco, Belotti için şansını zorlayacak

Öte yandan Monaco, Mbappe'yi Paris'e satması halinde İtalya futbolunun yeni yıldızlarından 23 yaşındaki Andrea Belotti'yi transfer edecek. Kırmızı-beyazlı ekibin, Torino forması giyen İtalyan futbolcu için ayırdığı bütçe de 100 milyon Euro'yu aşıyor.

Avrupa'da transfer sezonunun en 'hızlı' takımlarından Milan da Belotti için 70 milyon Euro'luk bir teklifle Torino ekibinin kapısını çalmış ancak olumsuz yanıt almıştı.

 

Kırmızı-beyazlı ekip, Torinolu forvet için 100 milyon Avro bonservis bedeli ödemeye hazır.

Belotti için Milan da Torino'nun kapısını çalmıştı. Oyuncu için 70 milyon Avro teklif eden İtalyan ekibi, 'hayır' yanıtı almıştı.

ETİKETLER

KylianMbappePSGtransfereurorekormourafabinhomonaco

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24