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Dünya

PSG Teknik Direktörü Pochettino, Koronavirüs'e yakalandı

16 Ocak 2021 09:00

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) teknik direktör Mauricio Pochettino'nun yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı

PSG Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'nun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.

Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D’Agostino'nun yer alacağı belirtildi.

Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.

 

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