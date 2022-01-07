PSG'nin Zinedine Zidane planı

Real Madrid'den geçen yaz ayrılan ve adı sık sık farklı takımlarla anılan Zinedine Zidane'ın gelecek yaz Paris Saint Germain'in başına geçeceği belirtildi.

Mauricio Pochettino yönetiminde sezona başlayan Paris Saint Germain'de sezon sonu itibariyle görev değişimi yaşanabilir.

Fransız basınında yer alan haberlerde şu anda takım çalıştırmayan Zinedine Zidane'ın gelecek sezon itibariyle Paris Saint Germain'in teknik direktörü olacağı iddia edilirken Fransız ekibinin sezonu yine de Pochettino'yla tamamlayacağı belirtildi.

19 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain, 46 puanla ikinci sıradaki Nice'in 13 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Manchester United'ın radarındaydı

Ole Gunnar Solskajer'in görevinden ayrılmasının ardından Zinedine Zidane'ın adı Manchester United'la anılmış fakat iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberlerde Mauricio Pochettino'nun da gelecek sezon Manchester United'ın başına geçmek istediği ifade edilmişti.