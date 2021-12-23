PSG'nin yıldızı Lionel Messi, kariyerinin dibinde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e transferiyle yeni bir pencere açan Lionel Messi kariyerinin en kötü günlerini geçiriyor.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi yeni takımında şu ana kadar beklenen seviyeye çıkamadı.

Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibinin formasıyla 5 maça çıkıp 5 gol kaydetti ancak Ligue 1'de aynı istikrarı tutturamadı.

Lionel Messi bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla ligde 11 maça çıktı ve yalnızca 1 gol kaydetti. Ligue 1'de sezonun ilk yarısı biterken Messi bir golün yanı sıra 4 asist yaptı.

34 yaşındaki Lionel Messi bu istatistiklerle kariyerinde en verimsiz ilk yarıyı geçirmiş oldu.

Messi geçen sezon Barcelona'da son kez forma giymiş ve 47 maçta 38 gol, 11 asistle oynamıştı. Messi bu performansının ardından Ballon d'Or'un yedinci kez sahibi olmuştu.