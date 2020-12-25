PSG'nin kısa süre içinde Pochettino'yu duyurması bekleniyor

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Tottenham'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun önümüzdeki günlerde Paris Saint-Germain'in başına geçeceği ifade edildi. PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel'in perşembe günü kovuluğu açıklanmıştı.

The Guardian'ın aktardığına göre Pochettino, Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı ve sadece konuşulacak birkaç detay kaldı. Bunlar da belirlendiği zaman Arjantinli teknik adamın imzayı atması bekleniyor.

Tuchel yönetimindeki PSG, bu sezona Fransa Lig 1'de alışılmıştan daha yavaş bir başlangıç yaptı. 17 maçta 4 yenilgi alan başkent temsilcisi Marsilya ve Lyon'un arkasında 3. sırada bulunuyor. Alman teknik adam, 4-0'lık Strazburg galibiyetinden sonra görevden alındı.

Eski Dortmund teknik direktörü, 2018'de Unai Emery'nin ayrılmasıyla Parc des Princes'de direksiyona geçmişti. Tuchel, görevde olduğu süre içinde 2 defa Lig 1'i kazandı ve geçen Ağustos ayında kulübü ilk Şampiyonalar Ligi finaline taşıdı.