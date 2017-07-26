PSG Neymar'a süre verdi!

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ı transfer etmek için 222 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeyi göze alan Paris-Saint Germain'in sabrı taştı. Fransız ekip, 25 yaşındaki Brezilyalı'ya karar vermesi için en geç bir sonraki haftaya kadar süre tanıdı.

L'Equipe'in haberine göre PSG, Neymar'dan en geç gelecek hafta kesin bir yanıt bekliyor. L'Equipe, PSG'nin sportif direktörü Antero Henrique'nin Neymar'a bir an önce yanıt beklediklerini söylediğini yazdı. Fransız ve İspanyol medyasına göre PSG Neymar'ın 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Barcelona'ya ödemeye hazır ama Neymar Barcelona'dan ayrılma noktasında son kararını vermedi. PSG cephesi ise, transferin uzamasını istemiyor.

Fransız kulübü yetkililerine göre transfer sadece yıllık net 30 milyon Euro ödeyecekleri Neymar'ın "Tamam" demesine kalmış durumda. PSG'nin "Gelecek hafta" olarak belirlediği tarih iki takımın da ABD turnelerinin bitişinden sonraya işaret ediyor. Diğer bir deyişle Neymar, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nı Barcelona'da tamamlayacak gibi görünüyor.

L'Equipe'e göre PSG'nin zaman konusunda Neymar'ı sıkıştırmasının bir nedeni de bu transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatif planları yürürlüğe sokacak olmaları. PSG'nin Neymar için alternatifleri Arsenal'den Alexis Sanchez ve Real Madrid'in 180 milyon Euro bonservis önerdiği Kylian Mbappe..