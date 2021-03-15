PSG-Nantes maçı oynanırken Angel Di Maria'nın evi soyuldu, ailesinin rehin alındığı iddia edildi

PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'nın dün oynanan Nantes maçında apar topar oyundan alınmasının nedeninin, ailesinin rehin alınması olduğu ortaya çıktı. Di Maria'nın ailesinin rehinecilerden kurtarıldığı iddiası var fakat PSG resmi bir açıklama yapmadı.

PSG, dün akşam kendi sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu. Ancak Angel Di Maria'nın evinin soyulması ve ailesinin soyguncular tarafından alıkonulması maçın önüne geçti. Di Maria'nın ailesinin kurtarıldığı iddialarına karşın, resmi kanallardan bir açıklama yapılmadı.

"Stattan ağlayarak ayrıldı" iddiası

RMC Sport'un haberine göre, Sportif direktör Leonardo ile Teknik Direktör Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'ya oyundan alındı. Arjantinli yıldızın ağlayarak stadı terk ettiği belirtildi.

Haberde yıldız futbolcunun ciddi bir kişisel problem nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi. Di Maria'nın evi soyulduğu ve hırsızlık sırasında ailesinin evde olduğu iddia ediliyor.

Daha önce Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin evi hırsızlar tarafından soyulmuştu.