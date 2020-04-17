PSG, Merih Demiral için harekete geçti

İtalyan basını, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı istediğini yazdı

Juventus'ta ilk 11'de yer almaya başlamasının ardından ağır bir sakatlık geçiren Merih Demiral'in talipleri artıyor.



İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; PSG, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.



Haberde; Merih'in kaptan Thiago Silva'nın yerine düşünüldüğü ve bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.



Juventus daha önce Milan'ın yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. PSG'nin ise Serie A ekibini ikna edebilmek için Leandro Paredes ve bir miktar para şeklinde teklif yapacağı kaydedildi.