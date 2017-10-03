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Spor

PSG maçı öncesi stad yakınında bomba bulundu

Fransa İçişleri Bakanı 5 kişinin gözaltına aldığını açıkladı

03 Ekim 2017 21:11

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Paris Saint Germain futbol takımının maçlarını oynadığı Parc des Princes Stadyumu yakınlarında patlamamış bomba düzeneği bulunduğunu açıkladı. Collomb'un yaptığı açıklamada, Cumartesi günü 16.30 sularında Paris'te gerçekleşen olay üzerine 5 kişinin gözaltına aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Paris Saint Germain ile Bordeaux arasında oynanan ve 50 bin kişinin izlediği maçın başlamasına saatler kala stat yakınlarında bomba bulunduğu açıklandı.

Marsilya'daki terör örgütü IŞİD'in iki kadını öldürdüğü terör saldırısı ve Paris'in lüks banliyölerinden birinde bulunan bombadan sonra Collomb, "Fransa olarak savaş halindeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı, tutuklanan kişilerden birinin istihbaratın "radikal" kişiler listesinde olduğunu belirtirken patlayıcının Paris'in batısının zengin bölgelerinsen 16. Bölgede bulunduğunu söyledi.

Bir apartmanın içinde iki gaz bidonu olarak bulunan patlayıcıların benzin kullanılarak üretildiği ve bir cep telefonuna bağlı olduğu belirlendi.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermişti.

Fransa'da son üç yılda gerçekleşen terör saldırılarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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