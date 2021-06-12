PSG, İtalyan kaleci Donnarumma ile anlaştı

Milan ile sözleşmesi sona eren İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, Fransız kulübü PSG ile anlaşma sağladı. Sözlemenin 2026 yılına kadar geçerli olacağı öğrenildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 22 yaşındaki kaleciyle 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalanacak. Donnarumma'nın bonuslarla birlikte yıllık 12 miyon euro kazanacağı öğrenildi.

EURO 2020'de İtalya'nın kalesini koruyan ve Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gianluigi Donnarumma, kırmızı siyahlılarla geçtiğimiz sezon 37 Serie A maçına çıktı.