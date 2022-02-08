PSG ile görüşen Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun transferini istedi

Paris Saint-Germain'de teknik direktörlük için Zinedine Zidane ile görüştüğü iddia edilirken, Fransız antrenörün imza için tek şartı Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi.

Paris Saint-Germain'de işler yolunda gitse de Mauricio Pochettino'nun olası ayrılığı konuşuluyor. Fransız ekibi Ligue 1'de en yakın takipçisinin 13 puan önünde zirvede yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Ancak Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane'ın adı sık sık PSG ile anılmaya başladı.

Zinedine Zidane olası bir PSG hamlesine sıcak bakıyor. Ancak Zidane'ın kulüpten transfer için tek bir şartı var.

Daily Mirror'da yer alan habere göre Zinedine Zidane, Paris Saint-Germain'den Cristiano Ronaldo hamlesini istiyor. İkili daha önce uzun yıllar Real Madrid'de birlikte çalıştı. Zidane iyi tanıdığı eski öğrencisinden nasıl faydalanması gerektiğinin farkında ve bu nedenle Portekizli yıldızı yanında götürüp kilit bir rol üstlenmesini isteyecek.

Büyük buluşma

Öte yandan Ronaldo'nun PSG'ye transferi gerçekleşirse futbol tarihinin iki efsanesi Ronaldo ile Messi ilk kez birlikte forma giyecekler.

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılırken de Paris Saint-Germain oyuncuyla görüşmüş ancak Ronaldo'nun tercihi Manchester United'a geri dönmek olmuştu.

Bu sezon Manchester United'da 24 maça çıkan Ronaldo 14 gol kaydederken 3 de asist yaptı.