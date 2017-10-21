PSG forması giyen Melike Pekel'den 'Milli Takım' isyanı: Kadının adı olmalı!

Fransa Kadın Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain forması giyen milli futbolcu Melike Pekel, Türkiye Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarısız sonuçlar almasına dikkati çekerek, "Milli maçlarda kaybetmekten sıkıldım. Kadının adı olmalı. Avrupa ile yarışacak düzeyde değiliz" yorumunu yaptı.

Almanya'da köy okulunda futbola başlayan; ardından Bayern Münih, Metz ve son olarak PSG'ye transfer olan Melike, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbolunu desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Almanya’daki köy okulunda gördüğü ilanla eve giden 22 yaşındaki Melike, futbola başlama hikâyesini şöyle anlatıyor:

“Babama ilanı gösterdim, ilk tepkisi ‘Başka bir spor seç istersen' oldu. İlk idmana annemle gittim. Babamın hakkını ödeyemem, inanılmaz destek oldu. İşinde izin günlerini bile benim maçlarıma göre ayarlamaya başladı. 10 bin kişilik küçük bir köyümüz vardı. Erkeklerle oynadım 6-7 yıl. Kaptanlığa bile yükselmiştim. Sonra teklifler gelmeye başladı.”

"Milli Takımda kaybetmekten sıkıldım"

Bayern Münih'le 43 maçta 22 gol atıp Fransız ekibi Metz'e geçen, burada da 11 maçta 7 gollük bir performans sergileyince PSG'ye transfer olan başarılı futbolcu, “Burada çok üst düzey bir rekabet var. Fransa, kadın futbolunda çok iyi. Öncelikli hedefim sürekli forma giyip başarılı olmak ama daha da önemlisi Türkiye ile başarılar kazanıp, artık milli takım düzeyinde geride kalmamak. Milli maçlarda kaybetmekten sıkıldım. Kadının adı olmalı! Avrupa ile yarışacak düzeyde değiliz. Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futboluna destek olmalı” dedi.

Erkeklerle oynamanın daha keyifli olduğunu belirten Melike şunları kaydetti:

“Kadın maçlarında çok kavga oluyor. Erkeklerle oynamak hem daha zevkli hem de daha iyi. Açıkçası erkeklerle daha iyi anlaşıyorum.”

Kadın futbolunda ülke sıralamasında 59'uncu sırada yer alan Türkiye; Ürdün ve Vietnam'ıngerisinde bulunuyor.