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Spor

PSG-Dijon maçında Neymar, Cavani'nin rekor kırmasına engel oldu

Neymar, 4 gol attı yine de taraftar ıslıkladı

18 Ocak 2018 14:12

Ligue 1'in 21. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, konuk ettiği Dijon'u 8-0 yendi. 83. dakikada verilen penaltıyı taraftar Cavani'nin kullanmasını isterken Neymar topun başına geçti. Taraftar bu olayın ardından Neymar'ı ıslıkladı.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede PSG'nin gollerini 4 ve 15. dakikalarda Angel Di Maria, 21. dakikada Edinson Cavani, 42, 57 ve 73. dakikalar ile penaltıdan 83. dakikada Neymar, 77. dakikada Kylian Mbappe attı.

Maçın yıldızı Brezilyalı oyuncu Neymar, 4 golün yanı sıra 2 golün de asistini yaptı.

Paris ekibinin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani ise PSG formasıyla 226 maçta 156 gole ulaşarak Zlatan Ibrahımovic'in rekorunu egale etme başarısını gösterdi. 83. dakikada PSG'nin kazandığı penaltıyı Cavani'nin atmasını isteyen taraftarlar, topun başına Neymar'ın geçmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

 

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