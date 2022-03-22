T24 LogoT24 Logo
Spor

PSG'de kriz; futbolcular iki gruba ayrıldı

Soyunma odasında çatlak sesler çıkan PSG'nin yeni sezonda devrim niteliğinde kararlar alabileceği konuşulurken Fansız ekibi bu sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlamak istiyor.

22 Mart 2022 12:04

Fransız basını, Paris Saint-Germain (PSG) soyunma odasındaki gerginliği yazarken oyuncuların gruplaştığına vurgu yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain krizden çıkamıyor.

Fransız devinde Lionel Messi ile Neymar, Real Madrid yenilgisinin ardından büyük tepki toplarken taraftarların sert protestolarına maruz kalmışlardı.

RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint-Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği öne sürüldü.

PSG'de futbolcular iki gruba ayrıldı

PSG soyunma odasında futbolcular arasında gruplaşmalar yaşandığı konuşuluyor.

Takımdaki oyuncular iki gruba ayrılmış durumda. Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar... Bu gruplaşmanın 3-0'lık Monaco yenilgisinden sonra biraz daha arttığı ve iki oyuncu grubu arasındaki iletişimin daha da uzaklaştığı iddia edildi.

Haberde, takım içi gruplaşmaya şu sözlerle dikkat çekildi:

"Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden beş oyuncu var. Aynı şey Achraf Hakimi'de olmuyor."

Soyunma odasında çatlak sesler çıkan PSG'nin yeni sezonda devrim niteliğinde kararlar alabileceği konuşulurken Fransız ekibi bu sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlamak istiyor.

 

FRANSAPSGNEYMARMESSİOYUNCULAR2 GRUBAAYRILDI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24