PSG'de kriz; futbolcular iki gruba ayrıldı

Fransız basını, Paris Saint-Germain (PSG) soyunma odasındaki gerginliği yazarken oyuncuların gruplaştığına vurgu yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain krizden çıkamıyor.

Fransız devinde Lionel Messi ile Neymar, Real Madrid yenilgisinin ardından büyük tepki toplarken taraftarların sert protestolarına maruz kalmışlardı.

RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint-Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği öne sürüldü.

PSG'de futbolcular iki gruba ayrıldı

PSG soyunma odasında futbolcular arasında gruplaşmalar yaşandığı konuşuluyor.

Takımdaki oyuncular iki gruba ayrılmış durumda. Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar... Bu gruplaşmanın 3-0'lık Monaco yenilgisinden sonra biraz daha arttığı ve iki oyuncu grubu arasındaki iletişimin daha da uzaklaştığı iddia edildi.

Haberde, takım içi gruplaşmaya şu sözlerle dikkat çekildi:

"Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden beş oyuncu var. Aynı şey Achraf Hakimi'de olmuyor."

Soyunma odasında çatlak sesler çıkan PSG'nin yeni sezonda devrim niteliğinde kararlar alabileceği konuşulurken Fransız ekibi bu sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlamak istiyor.