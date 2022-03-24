PSG'de işler iyi gitmiyor; Neymar'ın tesislere sarhoş geldiği öne sürüldü

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın tesislere sarhoş geldiği iddia edildi.

Yıllardır yaptığı yatırımlar, transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşmaya çalışan Paris Saint-Germain bu sezonki Lionel Messi'li kadrosuna rağmen çeyrek final göremeden elendi.

Fransız temsilcisinde Kylian Mbappe haricindeki oyuncuların hepsi tepki görürken Lionel Messi ve Neymar'a büyük tepki gösterildi. PSG'nin iç saha maçlarında tribünler top Neymar'ın ayağına geldiğinde Brezilyalı oyuncuyu ıslıkları ve yuhaladı.

RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint-Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği öne sürüldü.

PSG soyunma odasında futbolcular arasında gruplaşmalar yaşandığı ve takımın Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar olarak iki gruba ayrıldığı iddia edildi

3-0'lık Monaco yenilgisi iddiaların artmasına neden oldu

Bu gruplaşmanın 3-0'lık Monaco yenilgisinden sonra biraz daha arttığı ve iki oyuncu grubu arasındaki iletişimin daha da uzaklaştığı iddia edildi.

"Hakimi'ye faul yapılınca kimse gitmiyor"

Haberde, takım içi gruplaşmaya şu sözlerle dikkat çekildi: "Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden beş oyuncu var. Aynı şey Achraf Hakimi'de olmuyor."



Soyunma odasında çatlak sesler çıkan PSG'nin yeni sezonda devrim niteliğinde kararlar alabileceği konuşulurken Fransız ekibi bu sezonu Ligue 1 şampiyonluğuyla tamamlamak istiyor.

"Tesislere sarhoş geliyor"

RMC Spor muhabirlerinden Daniel Riolo'nun haberine göre baskıların altında ezilen Brezilyalı süperstar antrenmanlara ayık gelemiyor. After Foot programında konuşan Riolo, Neymar için, "Neymar, PSG için problem. Artık antrenman yapmıyor ve her sabah tesislere sarhoş geliyor." dedi.

Tarihin en pahalı transferi olarak Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar bu sezon Fransız ekibiyle ligde 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı.