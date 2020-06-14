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Spor

PSG'de ayrılıklar netleşti: Cavani ve Silva'nın sözleşmeleri uzatılmayacak

14 Haziran 2020 00:20

Paris Saint-Germain'de takımdan ayrılacak isimler netleşti. Fransız ekibin sportif direktörü Leonardo, Edinson Cavani ve Thiago Silva'nın sözleşmelerinin uzatılmayacağını ve Şampiyonlar Ligi sonrası iki yıldızla yolların ayrılacağını açıkladı.

Leonardo "Bu kararı vermek bizim için çok zor. İkisi de kulüp tarihinde kendine yer bulmuş oyuncular. PSG'de çok güzel anılar yaşadılar ve yaşattılar ama bu birlikteliğin sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

PSG, formasıyla  312 maça çıkan Edinson Cavani 203 gol ve 31 asistlik performansla kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund'u eleyen Paris Saint-Germain çeyrek finale yükselmişti.

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