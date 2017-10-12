PSG Başkanı Al-Khelaifi'ye rüşvet soruşturması!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi hakkında, Dünya Kupası maçlarının yayın haklarının BeIN Sports'a verilmesi için rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre PSG Başkanı ve aynı zamanda BeIN Medya CEO'su Al-Khelaifi hakkında, Dünya Kupası yayın haklarını BeIN SPORTS'un alması için eski FIFA genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



İsviçre federal savcılarının açtığı soruşturmanın gerekçesi olarak Al-Khelaifi'nin 2018, 2022, 2026 ve 2030 Dünya Kupası'nın yayın hakları için FIFA'nın eski genel sekreteri Jerome Valcke'ye rüşvet teklif etmesi iddiası gösterildi.