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Spor

PSG, 6 golün atıldığı kupada çeyrek finale yükseldi

Fransa Lig Kupası son 16 turunda Paris Saint-Germain ve Guinghamp karşı karşıya geldi

25 Ocak 2018 15:08

Fransa Lig Kupası son 16 turu maçında Paris Saint-Germain, Guingamp'ı 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmanın 21. dakikasında Adrien Rabiot, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Maçın 25. dakikasında Lucas Deaux'un kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Dakika 33'te Marcus Thuram, penaltıdan attığı golle Guingamp'u ümitlendirdi. İkinci yarının 64. dakikasında Javier Pastore, attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Maçın son 15 dakikasına girerken hakem Antony Gautier bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yeni N'Gbakoto ağlara gönderdiği topla skoru 3-2'ye getirdi. Gol yağmurunda son sözü 89. dakikada PSG adına Marquinhos Correa söyledi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca PSG, karşılaşmayı 4-2 kazanarak çeyrek finale kalan taraf oldu.   
 

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