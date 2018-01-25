PSG, 6 golün atıldığı kupada çeyrek finale yükseldi

Fransa Lig Kupası son 16 turu maçında Paris Saint-Germain, Guingamp'ı 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Parc des Princes'de oynanan karşılaşmanın 21. dakikasında Adrien Rabiot, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Maçın 25. dakikasında Lucas Deaux'un kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Dakika 33'te Marcus Thuram, penaltıdan attığı golle Guingamp'u ümitlendirdi. İkinci yarının 64. dakikasında Javier Pastore, attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Maçın son 15 dakikasına girerken hakem Antony Gautier bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yeni N'Gbakoto ağlara gönderdiği topla skoru 3-2'ye getirdi. Gol yağmurunda son sözü 89. dakikada PSG adına Marquinhos Correa söyledi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca PSG, karşılaşmayı 4-2 kazanarak çeyrek finale kalan taraf oldu.