PSG, 30 milyon euroya transfer ettiği Guedes'i satma kararı aldı

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren PSG, bu kez göndereceği isimle ön plana çıkabilir. Bundan tam 1 sene önce Benfica'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Gonçalo Guedes'i bütçe yaratmak için satmayı hedefliyor.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Guedes'in yeni kaynak oluşturması amacıyla yüksek bir bonservis bedeline satılması hedefleniyor.

Gonçalo Guedes kimdir?

Henüz 21 yaşında olan Guedes, futbola Portekiz'in Benfica kulübünün alt yapısında başladı. Genç yaşına rağmen Benfica A takımında tam 66 maça çıkan Portekizli futbolcu, 10 gol, 7 asistlik katkıda bulundu.

2017 Ocak transfer döneminde 30 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer oldu. PSG'de yarım sezonda 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Ardından içinde bulunduğumuz sezon başında İspanyol kulübü Valencia tarafından kiralandı. Hem sol kanat hem de forvet oyanama özelliğine sahip olan genç futbolcu Valencia'da şu ana kadar 13 maça çıkarken, 3 gol 5 asistlik bir lig performansı sergiledi.